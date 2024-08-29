Тино Крупалла заметил, что Берлин бездоказательно обвиняет Россию.

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла раскритиковал политических представителей Христианско-демократического союза (ХДС) за бездоказательные обвинения против российского руководства о причастности к инцидентам с беспилотниками в ФРГ. немецкий парламентарий призвал коллег не втягивать Германию в войну с Москвой. Соответствующий комментарий иностранец сделал через социальные сети. Он заметил, что ранее в полицейском управлении Лейпцига от пятого августа сообщили о том, что сотрудник аэропорта выявил БПЛА с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых воздушных перевозок.

Доказательства обвинений? Никаких. Будьте осторожнее, господа, не затаскивайте нас в войну с ядерной державой! Тино Крупалла, политик из Германии

Тино Крупалла напомнил гражданам ФРГ о том, что политолог ХДС Петер Нойманн на фоне инцидента потребовал проведения против России "скрытых операций", а депутат местного бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер посоветовал национальному правительству Германии запросить проведение консультаций в соответствии со Статьей 4 Договора НАТО. При этом у Берлина никаких доказательств причастности России ни по одному из инцидентов с беспилотниками в немецких аэропортах нет.

Подозреваемого по делу "Северных потоков" задержали на съемках фильма о подрывах в Хорватии.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Tino Chrupalla