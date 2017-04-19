Протестующие развернули флаги России и Германии.

В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации. Об этом сообщает "РИА Новости".

В митинге приняли участие более шести тысяч человек. Они прошли по центру города, затем выстроились рядом с американским консульством. Протестующие развернули флаги России и Германии.

Также сообщается, что в Лейцпиге параллельно проходила акция протеста левых сил, которые пытались заблокировать путь антиамериканским сторонникам. Их действия пресекли силовые структуры.

Ранее мы сообщали, что в Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений.

Видео: Telegram / РИА Новости