В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации. Об этом сообщает "РИА Новости".
В митинге приняли участие более шести тысяч человек. Они прошли по центру города, затем выстроились рядом с американским консульством. Протестующие развернули флаги России и Германии.
Также сообщается, что в Лейцпиге параллельно проходила акция протеста левых сил, которые пытались заблокировать путь антиамериканским сторонникам. Их действия пресекли силовые структуры.
Ранее мы сообщали, что в Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все