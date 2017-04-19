Большинство людей вышли на улицы города, чтобы выразить недовольство решениями китайских властей.

В Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на одного из жителей города.

Большинство людей вышли на улицы города, чтобы выразить недовольство решениями китайских властей. Сотрудники полиции следят за обеспечением порядка.

Также сообщается, что в последние дни в соцсетях стали появляться видео, которые предположительно были сняты в разных городах Китая. На опубликованных кадрах люди скандируют лозунги против ковидных ограничений.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что задержаны участники незаконной акции, собравшей около 300 человек

Видео: Telegram / РИА Новости