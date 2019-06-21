СКА потратил 250 млн рублей на трансферы и нацелился на Кубок Гагарина

"Шанхай" больше не хочет быть лузером — новая цель клуба.

Хоккейный сезон в Петербурге стартует 5 сентября с амбициозными задачами для двух клубов. СКА, отмечающий 80-летие, и "Шанхай Дрэгонс" нацелены на победу в Кубке Гагарина. Армейцы, переживающие перестройку, сделали ставку на "возвращенцев" и "бывших" — игроков, связанных с Петербургом. Летом клуб покинули 15 хоккеистов, включая лучшего бомбардира Марата Хайруллина, но пришли новички, среди которых швед Линус Вайссбак, подписавший контракт на 40 млн рублей, пишет ДП.

Трансферная кампания СКА стала рекордной — общая сумма компенсаций другим клубам составила 250 млн рублей. За Данилу Аймурзина из "Северстали" заплатили 100 млн, за возвращение Василия Глотова из "Трактора" — 90 млн. Однако армейцы не вступали в гонку зарплат, умещаясь в потолок в 950 млн, хотя с возвращением защитника Тревора Мерфи им придется расставаться с кем-то из игроков.

Главный тренер Игорь Ларионов, чей контракт продлён на год, получил новый штаб. Уже в декабре СКА может завоевать Кубок Первых — турнир шести старейших клубов, который пройдёт в рамках регулярного чемпионата.

"Шанхай Дрэгонс" также настроен серьёзно. Президент Илья Ковальчук и генеральный менеджер Евгений Артюхин заявили, что клуб больше не хочет быть аутсайдером. Однако команда строится практически с нуля — от прошлого состава остались всего четыре человека. Предсезонные матчи не впечатлили, и сможет ли Ковальчук за короткий срок создать конкурентоспособный коллектив — вопрос.

Оба клуба будут бороться за зрителей на "СКА Арене". Армейцы установили низкие цены — от 400 рублей за билет, рассчитывая на посещаемость около 10 тыс. человек. "Шанхаю" предстоит заполнять Ледовый для своей фарм-команды СКА-ВМФ во ВХЛ. Слухи о возможном уходе китайского клуба в КХЛ остаются неопределёнными.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)