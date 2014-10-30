МВД Казахстана: задержаны участники незаконной акции, собравшей около 300 человек

Задержанных доставили в полицию.

В Астане задержали участников незаконной акции, собравшей около 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Протестующие собрались в одном из ночных клубов в субботу, 26 ноября, чтобы провести "незаконное шествие". Во время акции протеста был нарушен общественный порядок, создававший препятствие транспортной и социальной инфраструктуре. Также сообщается, что участники шествия оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка. Задержанных доставили в полицию.

Отметим, что 26 ноября состоялась церемония вступления в должность президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, победившего на выборах главы республики.

Ранее Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы.

Видео: Telegram / SHOT