Глава страны рассказал о коренных изменениях в обществе.

Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы. Соответствующее заявление глава государства сделал на торжественном мероприятии, посвященному инаугурации политика, выигравшего на досрочных выборах лидера республики, которые состоялись 20 ноября. Кандидат избирается на семилетний срок без права дальнейшего переизбрания. Такую ситуацию сам Токаев охарактеризовал как шаг к появлению у государственной власти нового поколения политиков.

Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик напомнил собравшимся о том, что текущий год был особенно важным для всего народа. Он добавил, что страна вступила в новую эпоху государственного развития, а власти смогли инициировать масштабные преобразования. Токаев уверен в том, что эти реформы положили начало коренным переменам на территории республики, а также обновлению во всех сферах жизни.

Токаев официально стал президентом Казахстана на ближайшие 7 лет.

Фото и видео: YouTube / KTK TV