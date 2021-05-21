Токаев официально стал президентом Казахстана на ближайшие 7 лет

Политик принес присягу в Доме Независимости.

Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, днем 26 ноября официально вступил в должность главы государства. Политик произнес присягу на следующие семь лет. Торжественное мероприятие проходит во Дворце Независимости. В зале находится первый президент страны Нурсултан Назарбаев, а также члены действующего правительства, парламентарии, дипломатический корпус, активисты и общественные деятели.

Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Ранее кандидат набрал 81,31% голосов избирателей. Напомним, что досрочные выборы в республике прошли 20 ноября. Явка граждан на них составила 69,44%. Согласно местному законодательству, избранный политик должен принести присягу государству в течение месяца со дня опубликования официальных результатов. Инаугурация Токаева состоялась на четвертый день после оглашения окончательных итогов.

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Казахстан