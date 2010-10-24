Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября. Об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
По итогам выборов президента Казахстана, прошедших 20 ноября, победу одержал нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев. Он получил 81,31% голосов избирателей.
Дата принесения присяги определена - 26 ноября 2022 года.
Нурлан Абдиров, председатель ЦИК Казахстана
Ранее мы сообщали, что Токаев побеждает на выборах президента Казахстана.
Видео: YouTube / KAZINFORM
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