Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Нынешний президент страны получил 81,31% голосов избирателей.

Действующий президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев побеждает на выборах главы республики, которые прошли в воскресенье, 20 ноября. Об этом заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

На брифинге были озвучены предварительные данные после подсчета всех голосов избирателей. Токаев получил 81,31% голосов. Второе место занял кандидат от партии "Ауыл" Жугили Дайрабаев, набравший 3,42% голосов. Третье место на выборах занял экономист Мейрам Кажыкен, за которого проголосовали 2,53% избирателей.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев занимает должность президента Казахстана с 20 марта 2019 года.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику.

Видео: YouTube / KAZINFORM