Токаев: Казахстан должен проводить многовекторную политику

По его словам, нужно учитывать нынешнюю геополитическую ситуацию.

Казахстан должен проводить многовекторную политику. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на проходящих выборах главы государства.

По его словам, нужно учитывать нынешнюю геополитическую ситуацию. Он подчеркнул, что в экономику Казахстана вовлечено более 500 млрд долларов. Также Токаев отметил, что в конце года выступит с отдельным заявлением по срокам парламентских выборов.

Учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Ранее мы сообщали, что в Казахстане началось голосование на выборах президента.

Фото: YouTube / KAZINFORM