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Токаев: Казахстан должен проводить многовекторную политику
Сегодня, 10:08
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Токаев: Казахстан должен проводить многовекторную политику

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По его словам, нужно учитывать нынешнюю геополитическую ситуацию.

Казахстан должен проводить многовекторную политику. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на проходящих выборах главы государства.

По его словам, нужно учитывать нынешнюю геополитическую ситуацию. Он подчеркнул, что в экономику Казахстана вовлечено более 500 млрд долларов. Также Токаев отметил, что в конце года выступит с отдельным заявлением по срокам парламентских выборов.

Учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Ранее мы сообщали, что в Казахстане началось голосование на выборах президента.

Фото: YouTube / KAZINFORM

Теги: касым-жомарт токаев, многовекторная политика, президент казахстана
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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