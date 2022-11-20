Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов.

В Казахстане началось голосование на выборах президента республики. Об этом сообщают местные СМИ.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. В выборах принимает участие действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава республики посетил избирательный участок в столичном Дворце школьников, чтобы проголосовать.

Также в выборах принимают участие экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова и общественный деятель Каракат Абден

Голосование завершится сегодня, 20 ноября, в 20:00 (17:00 мск).

Ранее Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане.

Видео: YouTube / KAZINFORM