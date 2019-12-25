Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане

Глава государства отметил, что языковая сфера кардинально изменилась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в стране. Об этом он заявил на встрече с общественностью Алма-Атинской области.

По словам главы государства, в Казахстане расчет число молодых людей, говорящих на родном языке. Он также отметил, что языковая сфера кардинально изменилась. Токаев заявил о высоком спросе на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Он подчеркнул, что сфера применения языка с каждым годом.

Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Ранее Токаев заявил о завершении в Казахстане эпохи олигархического капитализма.

Фото: YouTube / KAZINFORM