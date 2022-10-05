Токаев заявил о завершении в Казахстане эпохи олигархического капитализма

Власти страны будут пристально наблюдать за деятельностью крупных добывающих компаний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране эпохи олигархического капитализма. Об этом он сообщил на встрече с общественностью Карагандинской области.

По словам Токаева, власти Казахстана пристально наблюдают за деятельностью крупных добывающих компаний. Он подчеркнул, что им не позволят допустить незаконный вывод капитала за рубеж. Также президент добавил, что особое внимание будет уделено модернизации производств, защите экологии и налоговым выплатам.

Ранее Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере.

Видео: YouTube / KAZINFORM