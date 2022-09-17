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Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

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В Казахстане назвали приоритетные направления для взаимодействия между странами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на заседании лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Политик отметил, что для ШОС значимой задачей является укрепление региональной безопасности.

Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Казахстан предлагает коллегам расширять сотрудничество с центрально-азиатским региональным информационно-координационным центром. Он заметил, что руководство ШОС сформировало ключевые принципы, в которых идет речь о борьбе против трех зол (экстремизма, терроризма и сепаратизма), а также защите независимости и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире.

Фото и видео: YouTube / KAZINFORM

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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