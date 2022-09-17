В Казахстане рассказали о преимуществах ШОС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире. Об этом глава государства упомянул в ходе заседания лидеров Шанхайской организации сотрудничества, проводимой в Самарканде. Политик подчеркнул, что как в идейных, так и институциональных основах ШОС нет конфронтации и блоковости. По мнению Токаева, эти факторы способствуют росту авторитета организации на глобальной арене, а страны видят убедительные свидетельства ее востребованности.

Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, что ШОС основана в 2001 году. Странами-участниками международной организации стали Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, РФ, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. За деятельностью ШОС наблюдают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию.

Фото и видео: YouTube / KAZINFORM