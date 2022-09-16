Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию

Все участники одобрили совместный документ.

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по результатам международного саммита и расширенного заседания самаркандскую декларацию. В документе политические лидеры заверили друг друга в стремлении наращивать сотрудничество в оборонной сфере, в области безопасности. Они также сочли негативным фактором одностороннее развитие систем глобальной противоракетной системы. Государства призвали к выработке единых подходов к единому списку террористических и экстремистских организаций, а также подтвердили необходимость отказа от милитаризации в сфере информационных технологий и IT-сферы.

Стоит добавить, что делегаты ШОС объявили 2023-й Годом туризма. Страны договорились создать рабочие группы по стартапам и инновациям, по борьбе с бедностью и по традиционной медицине. В состав организации входят на текущий момент РФ, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. При этом государствами-наблюдателями за процессом функционирования организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Партнерами ШОС стали Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко.

Фото и видео: ШОС, Telegram / Смотрим медиа