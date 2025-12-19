"Шанхай Дрэгонс" с высокой вероятностью останется в Петербурге еще на сезон КХЛ

Китайский клуб КХЛ планирует продолжить домашние матчи.

"Шанхай Дрэгонс" с большой долей вероятности продолжит проводить домашние матчи следующего сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Сергей Белых.

По словам руководителя команды, Санкт-Петербург рассматривается в качестве основной площадки для проведения домашних матчей в сезоне КХЛ 2026. Окончательное решение будет зависеть от результатов вынесенных игр, которые планируется провести в марте в рамках проекта KHL World Games.

Также отмечается, что официальная информация о возможном проведении матча регулярного чемпионата КХЛ в Китае будет опубликована на следующей неделе. Клуб сменил название с "Куньлунь Ред Стар" на "Шанхай Дрэгонс" 7 августа. Тогда руководство команды заявило о планах вернуться к проведению домашних матчей в Китае в течение двух лет. В текущем сезоне все домашние встречи команда проводит в Санкт-Петербурге на "СКА Арене".

После 46 матчей регулярного чемпионата "Шанхай Дрэгонс" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка.

Фото: Telegram / Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс