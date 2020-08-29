В Лейпциге произошли массовые беспорядки

Всего в демонстрации участвовали порядка 1,5 тысячи человек.

В немецком Лейпциге произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Инцидент произошел вечером 3 июня. На улицы города вышли протестующие, состоящие из левых радикалов. Активисты проводили демонстрацию в знак поддержки местной жительнице, которая получила пять лет тюрьмы за участие в организованных нападениях на неонацистов в ФРГ.

В результате столкновения с полицией около 300 участников акции были задержаны. Всего в демонстрации участвовали порядка 1,5 тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что толпа немцев накинулась на Шольца с обвинениями в конфликте на Украине.

Видео: YouTube / BILD