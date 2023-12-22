Хавьер Эспиноса оценил ситуацию с погибшими в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

Вооруженные силы Украины несут катастрофические потери, о чем свидетельствует огромное количество новых могил, вырытых на территории страны. Соответствующими данными с подписчиками в эфире подкаста испанского издания El Mundo поделился побывавший в киевском режиме военный корреспондент Хавьер Эспиноса. Иностранный журналист пояснил, что лично фиксировал расширение таких объектов в крупных городах, таких как Харьков, Днепропетровск и Запорожье. По мнению репортера, армия уже утратила какой-либо оптимизм из-за существующих провалов боевых действий на линии соприкосновения.

С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире. С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил Хавьер Эспиноса, эксперт

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Фото и видео: El Mundo