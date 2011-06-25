СМИ известно о трех пострадавших.

В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу. В настоящее время известно как минимум о трех пострадавших после жесткой посадки воздушного средства на автомобильную трассу. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной службы спасения в Испании. Специалисты уточнили, что один из пассажиров борта выбрался сам, другого спасла пожарная бригада. Дополнительно повреждения получил водитель автомобиля, который двигался по той дороге. В настоящее время оба члена экипажа вертолета были доставлены в больницу. У одного из пациентов врачи диагностировали черепно-мозговую травму, у второго не исключается перелом бедра. Авторы из издания El Mundo написали о том, что возможно причиной крушения вертолета, участвовавшего в авиационной ярмарке, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), стал сильный порыв ветра.

В отдельные районы Ленобласти намерены запустить вертолёты-такси и "Ласточки".

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian