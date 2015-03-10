Дуглас Макгрегор напомнили о преимуществах ВС РФ над ВСУ.

Наиболее быстрый способ завершения регионального конфликта с Москвой предполагает уход всех американский представителей с территории Украины, а также лишение Киева военной помощи со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что без поддержки Белого дома Вооруженные силы Украины не смогут вести сражения, поэтому отказ властей США помогать ВСУ откроет дорогу к переговорному процессу с российским руководством.

Самый быстрый способ завершить этот конфликт <...> включает, во-первых, прекращение всей военной помощи. <...> Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее. Дуглас Макгрегор, эксперт

Ранее избранный президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по мирному урегулированию кризиса. Иностранец добавил, что Украине не должны были разрешать удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он назвал это постановление от администрации Джо Байдена плохим решением, которое можно будет пересмотреть после инаугурации.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom