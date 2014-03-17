Дуглас Макгрегор оценил деятельность НАТО в региональном кризисе.

С начала регионального конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом руководители Североатлантического военного альянса продолжает подталкивать киевский режим к самоубийственному наступлению на территории. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что текущие атаки противника показывают масштабный провал армии, который ничего не дал для киевского режима. При этом аналитик возложил вину на гибель украинских граждан на НАТО и коллективный Запад. Он сравнил те условия, которые солдаты испытывают на себе сейчас с теми, которые фиксировались во времена Второй мировой войны.

Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 000 свежевырытых могил... Это безумие. Это бессмысленно. И люди в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор заметил, что власти США сделали из Украины кладбище, а солдаты превратились в пушечное мясо. При этом Запад все еще требует от ВСУ выходить и начинать контрнаступление, захватывать километры местности ради того, чтобы продемонстрировать "донорам" свою живучесть.

"Пройдут маршем по Киеву".В США пригрозили Зеленскому проблемами.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls