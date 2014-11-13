Дуглас Макгрегор оценил провокацию со стороны НАТО.

Решение руководства Североатлантического альянса спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Redacted сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист уточнил, что в НАТО допустили большую ошибку, так как страны-члены блока решили, что украинские власти смогут противостоять России. В результате сейчас бывшая советская республика фактически оказалась разрушена, но международные союзники отказываются публично признавать данный факт перед мировым сообществом.

Если вы не согласитесь на завершение конфликта, то России ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева. В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами? Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор также отметил, что Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, запасы которых иссякли и в самих странах коллективного Запада, включая и США. При этом потери личного состава ВСУ настолько высоки, что армия не успевает убирать тела с линии огня.

"Военные отказались". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Redacted