Дуглас Макгрегор оценил стремление бойцов ВСУ оказаться в плену у ВС РФ.

После провала контрнаступления солдаты из Вооруженных сил Украины не хотят идти в новые атаки. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист пояснил, что главе государства Владимиру Зеленскому его подчиненные докладывают о том, что все больше представителей армии решают на то, чтобы сдаться в плен российским войскам. Это происходит благодаря тому, что Москва должным образом обращается со своими противниками в плену. Бойцы понимают, что этим можно воспользоваться ради того, чтобы остаться в живых.

Сейчас огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Экс-офицер США добавил, что киевский режим использовал ВСУ как пушечное мясо только для того, чтобы помочь странам-членам НАТО реализовать свои собственные интересы в европейском регионе. Дуглас Макгрегор уверен в том, что политика Владимира Зеленского никогда не отвечала интересам простых украинцев.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom