В Вашингтоне напомнили американскому государственному секретарю Энтони Блинкену о контактах с российской стороной после того, как тот раскритиковал заявление российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова на полях саммита ОБСЕ. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист добавил, что руководитель Госдепа раскритиковал слова коллеги из Москвы о неделимой безопасности, обвинив саму Россию в одностороннем подходе к данной концепции. Блинкен добавил, что речь о безопасности Москвы никогда не шла из-за ее якобы "имперских амбиций".
Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим.
Лоуренс Уилкерсон, эксперт
Уилкерсон ответил Энтони Блинкену, напомнив ему об отсутствии контактов с российским посольством, а также бывшим послом России в США Анатолием Антоновым. Эксперт выступил с обвинением к Госдепу, что именно Блинкен виноват в установлении такого антироссийского режима.
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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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