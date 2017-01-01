"Бессовестно". Блинкена поставили на место в после выпада в адрес Лаврова

Лоуренс Уилкерсон напомнил о безответственности главы Госдепа США.

В Вашингтоне напомнили американскому государственному секретарю Энтони Блинкену о контактах с российской стороной после того, как тот раскритиковал заявление российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова на полях саммита ОБСЕ. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист добавил, что руководитель Госдепа раскритиковал слова коллеги из Москвы о неделимой безопасности, обвинив саму Россию в одностороннем подходе к данной концепции. Блинкен добавил, что речь о безопасности Москвы никогда не шла из-за ее якобы "имперских амбиций".

Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Уилкерсон ответил Энтони Блинкену, напомнив ему об отсутствии контактов с российским посольством, а также бывшим послом России в США Анатолием Антоновым. Эксперт выступил с обвинением к Госдепу, что именно Блинкен виноват в установлении такого антироссийского режима.

"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom