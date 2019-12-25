Депутаты ЗакСа окончательно одобрили приватизацию санатория "Белые ночи"

Корпуса площадью более 35,4 тыс. кв. м. передадут Смольному.

В среду, 16 ноября, парламентарии ЗакСа Северной столицы окончательно утвердили законопроект о корректировке закона "О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга". После обсуждения инициативы в третьем чтении было решено передать санаторий "Белые ночи" в Сестрорецке в городскую собственность.

Объект общей площадью 35,4 тыс. кв.м располагается на Приморском шоссе. Его стоимость оценивается в 1,5 млрд рублей.

Напомним, что 9 ноября представитель партии КПРФ Алексей Зинчук настаивал на внесении в документ поправки по переносам сроков приватизации "Белых ночей" до 2024 года. Парламентария не поддержали.

Ранее мы сообщили о том, что Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре и искусству Петербурга.

Фото: Piter.TV