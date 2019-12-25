Губернатор Петербурга заявил об увеличении числа больных COVID-19 в городе

В городе число больных коронавирусом увеличилось за неделю на 5%.

В Петербурге число больных коронавирусом увеличилось за неделю на 5%. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 24 мая, в эфире "Радио Россия".

Кроме того, Беглов отметил, что в городе 20% свободных коек для инфицированных. В связи с чем глава города призывает петербуржцев вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, в Петербурге развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. Так, с 18 мая в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн дополнительно развернули 102 койки, из них 19 реанимационных. С 20 мая свою работу возобновил павильон №5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо". К тому же с 21 мая городская больница №38 им. Семашко возобновила приём инфекционных пациентов. Для них подготовлены 260 коек.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались 1972 человека.

Фото: Piter.tv