За прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались 1972 человека

За весь период пандемии в городе вакцинировано 653 932 человека.

В Северной столице за прошедшие сутки первично привито 1182 человека, а вторично привились 790 петербуржцев. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. Известно, что за весь период пандемии в Петербурге вакцинировано 653 932 человека, из них 553 352 полностью завершили цикл вакцинации.

Так, низрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 88 590 комплектов доз вакцины. Также остаток на Фармбазе составляет 74 020 комплектов. На данный момент запас вакцины в городе составляет 162 610 комплектов доз.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила первая партия вакцины центра им. Чумакова.

Фото: Piter.tv