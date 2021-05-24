В Петербург поступила первая партия вакцины центра им. Чумакова

Прибывшей партии хватит на 9 тыс. человек.

В Петербург поступила первая партия вакцины КовиВак ФГБНУ им. М.П.Чумакова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Партия состоит из 9360 комплектов доз. Таким образом, теперь у петербуржцев есть возможность выбрать не из двух, а из трех вакцин от коронавируса — "Спутника V", "ЭпиВакКороны" и "КовиВака".

После прививки вакциной "КовиВак" иммунитет сохраняется около восьми месяцев. Это мягкая вакцина, в которой задействован клеточный иммунитет. Вакцина вводится дважды с интервалом в 14 дней. Иммунитет формируется спустя 14 дней после второй прививки. "КовиВак" зарегистрировали в феврале 2021 года. Отметим, что в Ленобласть третья зарегистрированная вакцина поступила раньше, чем в Петербург.

На сайте комитета по здравоохранению опубликован список адресов, где можно сделать прививку препаратом. В общей сложности в список вошли 40 медучреждений.

Всего в Петербурге прошли вакцинацию 652 тыс. человек. Из них 552 тыс. завершили цикл вакцинации.

Видео: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга