Центр Чумакова озвучил сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак"

Специалисты оценивают иммуногенность в 85%.

После прививки вакциной "КовиВак" иммунитет сохраняется около восьми месяцев. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

По словам Ишмухаметова, антитела появляются очень медленно. Он утверждает, что это мягкая вакцина, в которой задействован клеточный иммунитет. До конца года центр намерен выпустить 7,5 млн доз вакцины "КовиВак".

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал "КовиВак" в феврале. Производство стартовало 25 марта. Данная вакцина содержит в себе вирус SARS-CoV-2, которым поделились пациенты из больницы в Коммунарке. Его отобрали для того, чтобы вирус лишился инфекционных свойств, но вызывал иммунную реакцию.

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