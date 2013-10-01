В Самаре ищут парня, который жестоко избил ребенка в лифте

Местные жители требуют найти злоумышленника.

В Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа. Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ЧП-Самара-Тольятти".

О происшествии стало известно несколько часов назад. Инцидент произошел в лифте одного из жилых домов по адресу Краснодонская, 10. На видеозаписи видно, как мужчина со всей силы бьет в лицо мальчику. Он начинает сопротивляться, но через некоторое время теряет сознание. В этот момент парень отбирает у него телефон и уходит. Позднее выяснилось, что врачи диагностировали подростку перелом черепа. Правоохранители ищут мужчину. О текущем состоянии мальчика не сообщается.

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Видео: Telegram / Пресс-хата