Скандал с Ксенией Милас: последние новости

По предварительным данным Милас поругалась с подругой и нанесла ей несколько ножевых ранений. Телеведущую разыскивает полиция.

Ведущая "Ревизорро" и звезда шоу "Пацанки" Ксения Милас оказалась в центре конфликта, случившегося в квартире диджея Яны Бородиной.

В субботу, 1 мая, девушки устроили девичник в квартире на Скобелевской улице в Южном Бутово. Организатором вечеринки стала популярный диджей Яна Бородина. Она пригласила в квартиру трех подруг. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, снятую за несколько минут до инцидента. На кадрах видно, как около 6 утра девушки выходят из автомобиля и направляются в сторону подъезда. По данным телеканала, они отдыхали в клубе и решили продолжить веселье в квартире Бородиной.

Примерно через 20 минут в отделение полиции поступило сообщение о поножовщине. Пострадавшей оказалась 26-летняя Марина Ефименко. Её госпитализировали в больницу с ранениями в области груди и рук. По предварительным данным, на девушку напала Милас. В данный момент она находится в розыске. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию. Причины конфликта между девушками до сих пор неизвестны.

В Telegram-канале Life Shot появилось видео, где соседи рассказали о происходящем в квартире прошлой ночью. Они утверждают, что слышали, как падала мебель. По их словам, женщины кричали. Однако саму Милас и тех, с кем она живет, никогда не видели в нетрезвом состоянии. На видео видно, что весь пол в квартире залит кровью. Соседи телеведущей сказали, что пострадавшую поехали "зашивать". Медики посчитали, что жизни девушки ничего не угрожает.

Журналисты РЕН ТВ тоже взяли интервью у женщины, где произошел конфликт. Она отметила, что в квартире Бородиной постоянно веселятся. По её словам, девушки сразу включают музыку и течет вода. Сначала были визги, а потом все стихло.

Затем на сайте Super появилось сообщение о том, что Милас отстранили от съемок в передаче "Ревизорро". Об этом заявил гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке. Николай Картозия, гендиректор телеканала "Пятница!"

Напомним, что Ксения Милас стала известной после участия в телешоу "Пацанки". Затем её взяли в проект "Ревизорро".

Ранее мы сообщили, что в Одессе начался марш украинских националистов.

Фото: скриншот

Видео: Telegram / Life Shot