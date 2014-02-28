В Одессе начался марш украинских националистов

Власти дали разрешение на проведение марша. Местные СМИ сообщают, что в акции участвуют более 400 человек.

Националистическая партия "Националистический корпус" (запрещена в РФ) устроила "Марш защитников" в Одессе. Об этом пишут РИА Новости.

Марш организован в годовщину трагических событий. Семь лет назад, в этот же день погибли почти 50 человек. Участники акции встретились на Соборной площади. Колонна отправилась по Дерибасовской в парк Шевченко. Там участники хотят провести митинг. Некоторые националисты надели камуфляж и футболки с партийной символикой. На акцию они взяли флаги Украины. Колонна скандирует националистические лозунги. Рядом с ними идут полицейские. Движение транспорта перекрыто.

Ранее мы сообщили, что G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с "пропагандой РФ".

Видео: YouTube / Odessa& Transport