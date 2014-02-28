В Одессе начался марш украинских националистов

Националистическая партия "Националистический корпус" (запрещена в РФ) устроила "Марш защитников" в Одессе. Об этом пишут РИА Новости.
Марш организован в годовщину трагических событий. Семь лет назад, в этот же день погибли почти 50 человек. Участники акции встретились на Соборной площади. Колонна отправилась по Дерибасовской в парк Шевченко. Там участники хотят провести митинг. Некоторые националисты надели камуфляж и футболки с партийной символикой. На акцию они взяли флаги Украины. Колонна скандирует националистические лозунги. Рядом с ними идут полицейские. Движение транспорта перекрыто.
Ранее мы сообщили, что G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с "пропагандой РФ".
Видео: YouTube / Odessa& Transport
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