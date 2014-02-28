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G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с "пропагандой РФ"
Сегодня, 14:29
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G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с "пропагандой РФ"

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Также решение стран G7 будет направлено на Китай.

Страны G7 рассмотрят возможность создания механизмов по борьбе с российской "дезинформацией и пропагандой". Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааб.

Как пояснил Рааб, западные политики постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, дезинформации и совершении кибератак. Это популярный сценарий на Западе. Дипломат напомнил, что в Москве данные обвинения постоянно опровергали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Россия не приемлет вмешательства в свои дела.

Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России.

Доминик Рааб, глава британского МИД

Ранее мы сообщили, что ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова объявила голодовку.

Фото: pexels

Теги: доминик рааб, евросоюз, пропаганда, страны g7
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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