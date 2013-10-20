В петербургских домах отремонтировали 900 лифтов

В Петербурге продолжается программа капитального ремонта лифтового оборудования. Почти готовы порядка 900 лифтов, рассказали 25 июня в Смольном.
Всего собираются отремонтировать 1,4 тыс. лифтов в 372 домах. Работы уже улучшили условия жизни горожан.
Программа включает полную замену устаревшего оборудования современными моделями, а также обновление шахт и машинных помещений, установку системы безопасности. В 2024 году установили 2,5 тыс. лифтов.
С 2026 года мы переходим к системной работе. Это позволит обеспечивать комфорт жителей на десятилетия вперед. Петербург подтверждает статус города, где вопросы безопасности и комфорта жителей являются абсолютным приоритетом. Модернизация лифтового парка – важная часть комплексной программы по улучшению жилищных условий петербуржцев.
Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга
Ранее на Piter.TV: в Петербурге к сентябрю отремонтируют более 460 крыш многоквартирных домов.
Фото: pxhere
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