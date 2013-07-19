В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины "КовиВак"

Вакцина вводится дважды с интервалом в 14 дней.

В Ленинградскую область 22 апреля поступила первая партия третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова "КовиВак". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Ленобласть привезли 1560 комплектов вакцины. "КовиВак" содержит убитый цельный коронавирус. Вакцина вводится дважды с интервалом в 14 дней. Иммунитет формируется спустя 14 дней после второй прививки.

"КовиВак" – третья одобренная на территории России вакцина от COVID-19. Производство данной вакцины стартовало на площадке Центра им. Чумакова в конце марта.

Более 2 тыс. работников ПМЭФ-2021 хотят привить от коронавируса. Власти ждут, что прививку от COVID-19 сделают представители туристической отрасли, руководство гостиниц, учреждений культуры и сферы питания, которые задействованы в подготовке форума.

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