"Балтийский дом" отмечает круглые даты со дня основания и переименования

Одна из актрис "Балтийского дома" Татьяна Пилецкая старше театра на 8 лет. Но, как призналась актриса, каждый выход под свет софитов для нее сродни дебюту.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" празднует двойной юбилей: 85 лет со дня рождения театра им. Ленинского Комсомола и 30 лет его преемнику. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сейчас стоял за сценой, смотрел, как выходил весь этот замечательный яркий коллектив, и гордился, что в одном городе живем, что можно вот так прийти на юбилей и просто посмотреть на всех. Константин Сухенко, председатель комитета по культуре

Одна из актрис "Балтийского дома" Татьяна Пилецкая старше театра на 8 лет. Но, как призналась актриса, каждый выход под свет софитов для нее сродни дебюту.

Вчера сыграли спектакль "Семья в подарок". И когда в конце зал весь встал, я поняла, что мы правильно сыграли, что мы хорошо сыграли. Татьяна Пилецкая, народная артистка РФ

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Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"