Глава США рассказал о том, на какие цели должны идти сверхприбыли энергетических производителей.

Американский президент Джо Байден призвал нефтяные компании США повышать объемы добычи. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Белом доме перед журналистами. Американская администрация уверена в том, что следует направлять полученные благодаря высоким ценам на энергоносители сверхдоходы на подобные мероприятия, а не для того, чтобы совершать обратный выкуп своих акций.

Я обращаюсь ко всем: вы получаете рекордные прибыли, мы даем вам больше уверенности, чтобы вы могли действовать сейчас для увеличения добычи нефти. Джо Байден, президент США

Эксперт пояснил, что за второй квартал 2022 года прибыль шести крупнейших нефтекомпаний страны составила более 70 миллиарда долларов. Джо байден пояснил, что предприятия передают эти деньги собственным акционерам, а не потребителям.

Байден: Минэнерго США поставит на рынок из стратегического резерва еще 15 млн баррелей нефти.

Фото и видео: Белый дом