Байден: Минэнерго США поставит на рынок из стратегического резерва еще 15 млн баррелей нефти

Глава США рассказал о мерах правительства о снижении цен на энергоносители.

Американское министерство по энергетике поставит на мировой рынок из стратегического резерва еще 15 миллионов баррелей нефти. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в Белом доме. Он презентовал речь о мерах, предпринимаемых администрацией для снижения цен на энергетические носители. Политик уточнил, что к текущему моменту резерв заполнен более чем наполовину, так как в нем находятся около 400 миллионов баррелей топлива. По словам лидера США, этого количества "более чем достаточно", чтобы поставлять ресурсы другим странам.

Минэнерго поставит еще 15 млн баррелей, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца. Независимые аналитики подтвердили, что такие действия играли большую роль в снижении цен. Джо Байден, президент США

Президент США пояснил, что призвал свою команду готовиться к дальнейшим поставкам нефти на рынок в ближайшие месяцы. Такие действия позволят стабилизировать рынки энергоносителей и снижать стоимость на них.

Байден: США должны провести реформу с целью ускорения перехода к чистой энергетике.

Фото и видео: Белый дом