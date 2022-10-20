Байден: США должны провести реформу с целью ускорения перехода к чистой энергетике

Глава США призвал Конгресс принять документ, который убыстрит процесс одобрения проектов.

Американский президент Джо Байден рассказал о том власти США должны провести реформу и другие преобразования с целью ускорения перехода к чистой энергетике. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе своего выступления в администрации Вашингтона. С своей речи политик рассказал о мерах, которые чиновники принимают для снижение стоимости на энергоносители.

Сегодня я хочу упомянуть еще об одном. Нашей стране необходимо провести и закрепить на постоянной основе реформу, чтобы ускорить разработку чистой энергетики. Джо Байден, президент США

Эксперт уточнил, что в настоящее время процесс одобрения "зеленых" проектов в сфере чистой энергетики является слишком обременительным, так как занимает слишком много времени. Лидер Белого дома выступил с просьбой к Конгрессу США, чтобы законодатели приняли законопроект для ускорения процесса одобрения энергетических проектов: от ветряной и солнечной энергетики до чистого водорода.

Белый дом не стал уточнять, отправится ли Харрис вместо Байдена на саммит АТЭС.

Фото и видео: Белый дом