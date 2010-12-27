"Автодор" раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Новые дороги покроют территорию в 44 регионах России.

"Автодор" разработал концепцию развития сети скоростных автодорог в России до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Рабочие построят 14 тысяч километров федеральных автомобильных дорог. Скоростными трассами будет охвачено 44 региона РФ, в которых живет 75% населения страны.

Наша цель - обозначить ориентиры и готовность к дальнейшей проработке говорят в "Автодоре"

Программа создана в соответствии с национальными целями государства. Новые объекты будут интегрированы в существующую дорожную сеть федерального и регионального значения.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство РФ одобрило строительство новой скоростной трассы в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

