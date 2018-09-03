Правительство РФ одобрило строительство новой скоростной трассы в Петербурге

Новая разработка получит название "Широтная магистраль скоростного движения".

Правительство России одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсант". Восточный скоростной диаметр (ВСД), как называют проектируемую дорогу в Северной столице, вошла в список ожидания плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года, который разработала российская комиссия по транспорту.

Как только проект найдет достаточные для реализации источники финансирования, его внесут в федеральные программы. Предварительно стоимость ШМСД составит более 182 миллиардов рублей. В Смольном все еще планируют получить московские деньги, 56,9 млрд рублей, но властям Петербурга посоветовали начать строительство трассы самостоятельно, чтобы не ждать правительственную помощь долго.

Руководство АО "Институт "Стройпроект" не видит смысла останавливать проект, разработанный еще в 2015 году, но транспортные эксперты все еще спорят, нужна ли городу новая скоростная трасса.



ВСД планирует соединить южный участок ЗСД и восточный участок КАД в районе Заневки. Новая шестиполосная магистраль позволит обходить центр Петербурга, как и ЗСД. Ее общая протяженность составит 27,4 километра, включая территории Петербурга и Ленобласти. Строительство ШМСД может начаться в 2020 году.



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Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО