Повышенный скоростной режим вводится на трассе М-11 "Нева" с 13 апреля

С 13 апреля на некоторых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" будет увеличен разрешенный скоростной лимит для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн. Как сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор", повышение скорости связано с улучшением погодных условий и отменой зимних ограничений.

Теперь на трассе М-11 "Нева" водители смогут разгоняться до 130 км/ч на всем протяжении участка от 59-го километра (Московская область) до Санкт-Петербурга. Аналогичный скоростной режим вводится и на автодороге М-4 "Дон" — с 517-го по 544-й километр, в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка.

В "Автодоре" подчеркнули, что решение о повышении скоростного лимита принимается ежегодно в весенне-летний период при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что сборы "Автодора" за проезд по платным дорогам в Петербурге достигли 145 млрд рублей.

