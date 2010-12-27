"Автодор" ввел ночные льготные тарифы на участках трассы М-11

Протяженность трассы составляет почти 700 км.

ГК "Автодор" ввел ночные тарифы на 7-м и 8-м участках новой трассы М-11. Водители смогут воспользоваться сниженной стоимостью проезда по автомагистрали, говорится в сообщении компании.

С вчерашнего дня, 27 ноября, на некоторых участках трассы от Мясного Бора до Петербурга действует дифференцированный по времени суток тариф. Он распространяется на маршруты 543 - 646 км, 543 - 668 км, 543 - 684 км, 646 - 668 км, 646 - 684 км, 668 - 684 км. Ранее льготный тариф распространялся только на участок М-11 от Солнечногорска до Твери.

Воспользоваться ночной скидкой смогут даже те, у кого нет транспондера. Ночной тариф действует с 24:00 до 06:00.

В открытии трассы М-11 накануне принял участие Владимир Путин.

Фото: avtodor-tr.ru