Минтранс ввел обязательную экспертизу "Автодора" для региональных платных дорог

Регионы страны могут получить из федерального бюджета до 50% финансирования от стоимости дорожного проекта или до 75% - при строительстве мостов и тоннелей.

Российское министерство по транспорту утвердило новую методику отбора региональных проектов платных дорог, претендующих на федеральные субсидии. Документ вводит обязательную экспертизу госкомпании "Автодор". Соответствующие данные приводятся в официальном приказе ведомства из федерального правительства. Документ размещен в открытом доступе на государственном портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ N 92 актуализирует методику отбора региональных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, реализуемых через концессионные соглашения.Документ совершенствует порядок отбора проектов в рамках механизмов государственно-частного партнерства сообщение пресс-службы Минтранса

В профильного ведомстве уточнили, что приказ усиливает контроль качества проектов за счет нескольких нововведений. В стране появится многоуровневая система рассмотрения и обязательная экспертиза "Автодора" для применения уже наработанных компетенций. Обновленная методик даст чиновникам возможность более объективно оценивать перспективность дорожных проектов и эффективнее распределять государственные денежные средства на их реализацию.

