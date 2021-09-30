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"Аталанта" обыграла "Янг Бойз" в Лиге чемпионов

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Игра завершилась со счетом 1:0.

Итальянская команда "Аталанта" обыграла швейцарцев из "Янг Бойз" в Лиге чемпионов на домашнем поле. Матч состоялся вечером 29 сентября в рамках второго тура группового этапа турнира. Встреча завершилась с результатом 1:0. Единственным забитым мячом отметился на 68 минуте спортсмен по имени Маттео Пессина.

Стоит отметить, что представитель "Аталанты"  - российский полузащитник Алексей Миранчук не выходил  на поле.

По результатам двух игр в ЛЧ "Аталанта" набрала 4 очка. На счету ее оппонентов из "Янг Бойз" - только 3 балла. 

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Фото и видео: YouTube / UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021

Теги: аталанта, второй тур, италия, лига чемпионов, янг бойз
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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