"Аталанта" обыграла "Янг Бойз" в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:0.

Итальянская команда "Аталанта" обыграла швейцарцев из "Янг Бойз" в Лиге чемпионов на домашнем поле. Матч состоялся вечером 29 сентября в рамках второго тура группового этапа турнира. Встреча завершилась с результатом 1:0. Единственным забитым мячом отметился на 68 минуте спортсмен по имени Маттео Пессина.

Стоит отметить, что представитель "Аталанты" - российский полузащитник Алексей Миранчук не выходил на поле.

По результатам двух игр в ЛЧ "Аталанта" набрала 4 очка. На счету ее оппонентов из "Янг Бойз" - только 3 балла.

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Фото и видео: YouTube / UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021