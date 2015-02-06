"Бавария" разгромила киевское "Динамо" в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 5:0.

Дубль Роберта Левандовского помог "Баварии" разгромить киевское "Динамо" в Лиге чемпионов. Матч в рамках второго тура группового этапа турнира завершился со счетом 5:0. Немцы разгромили на поле украинцев. Игра состоялась вечером 29 сентября в Мюнхене.

Забитыми голами на 12 и 27, 68, 74 и 87 минутах матча отметились Роберт Левандовский (первый гол - с пенальти, реализовал за игру дубль), Серж Гнабри, Лерой Сане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В настоящее время немецкий клуб "Бавария" лидирует в своей группе. Футболисты имеют в активе шесть очков. Следом за ним следует в рейтинге португальская "Бенфика" с 4 очками. Уже 20 октября "Барселона" примет на домашней арене "Динамо".

"Барселона" во второй раз подряд крупно проиграла в ЛЧ.

Фото и видео: YouTube / UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021