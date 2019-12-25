"Барселона" во второй раз подряд крупно проиграла в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 0:3.

"Барселона" во второй раз подряд крупно проиграла в Лиге чемпионов. Гостевой матч в рамках второго тура группового этапа турнира состоялся в Лиссабоне. Он завершился с результатом 0:3 в пользу "Бенфике" из Португалии.

Заброшенными в ворота противников мячами отличились на 3 и 79, 69 минутах игры спортсмены Дарвин Нуньес (второй раз забил с пенальти) и Рафа Силва. На 87 минуте встречи арбитры удалили с поля защитника испанского клуба Эрика Гарсия после двух желтых карточек.

Напомним, что "Барселона" в первом матче ЛЧ крупно проиграла дома немецкой "Баварии" со счетом 0:3. Клуб расположился на последнем месте рейтинга в группе. У него нет очков. В следующий раз испанцы примут на своей футбольной арене "Динамо" из Киева. Матч пройдет 20 октября. В тот же день "Бенфика" сыграет дома с "Баварией".

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