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"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов
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"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

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Игра завершилась со счетом 1:0.

"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась 29 сентября в Турине. Вторая игра группового этапа турнира завершилась с результатом 1:0. Единственным голом отметился на 46 минуте Федерико Кьеза. Таким образом итальянцы вышли вперед.

После проведенного поединка с англичанами "Ювентус" занимает лидирующую позицию в рейтинге своей группы H  в ЛЧ. Клуб заработал шесть очков по итогам игр. Следом за ними в списке расположились "Челси" (3 очка), "Зенит" (3 очка) и "Мальмё" (0 очков).

Напомним, что в третьем туре "Ювентус" проведет гостевой матч с "Зенитом" 20 октября. В этот же день "Челси" примет на домашнем поле "Мальмё".

Роналду на последних минутах принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче ЛЧ.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: лига чемпионов, челси, ювентус
Категории: Футбол в России и Европе, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня, Спорт,

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