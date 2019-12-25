Игра завершилась со счетом 1:0.

"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась 29 сентября в Турине. Вторая игра группового этапа турнира завершилась с результатом 1:0. Единственным голом отметился на 46 минуте Федерико Кьеза. Таким образом итальянцы вышли вперед.

После проведенного поединка с англичанами "Ювентус" занимает лидирующую позицию в рейтинге своей группы H в ЛЧ. Клуб заработал шесть очков по итогам игр. Следом за ними в списке расположились "Челси" (3 очка), "Зенит" (3 очка) и "Мальмё" (0 очков).

Напомним, что в третьем туре "Ювентус" проведет гостевой матч с "Зенитом" 20 октября. В этот же день "Челси" примет на домашнем поле "Мальмё".

Роналду на последних минутах принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче ЛЧ.

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