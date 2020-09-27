Роналду на последних минутах принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче ЛЧ

Игра завершилась со счетом 2:1.

Гол Криштиану Роналду на последних минутах принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче Лиги чемпионов. Матч в рамках второго тура группового этапа турнира состоялся на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в городе Манчестер. Англичане смогли одолеть испанцев из "Вильярреала" с результатом 2:1. В составе победителей отметились на 60 и 90+5 минутах Алекс Теллес и Роналду. От гостей голом отличился на 53 минуте спортсмен по имени Пако Алькасер.

Напомним, что Криштиану Роналду вышел в стартовом составе клуба и провел свой 178-й матч в Лиге чемпионов. Таким образом нападающий стал рекордсменом по числу проведенных матчей в турнире. Футболисту также принадлежит рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов (136 забитых мячей).

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